Israele attacca l' Iran Americani avvisati - al sicuro i siti nucleari

(Di venerdì 19 aprile 2024) È scattata nella notte la rappresaglia diall'attacco subito sabato scorso dall'. Esplosioni si sono udite nel Paese e nonostante Teheran non abbia confermato l'attacco subito, il Paese ha attivato la difesa aerea e si sono sentite esplosioni vicino all'importante base militare nei pressi di Esfahan. L'esercito israeliano "non ha commenti da fare in questo momento" ma non ci sarebbero impiantitra i bersagli dell'attacco lanciato all'. Lo riporta la Cnn, che aveva chiesto notizie riguardo le esplosioni sentite in. Gli obiettivi degli attacchi, secondo un rappresentante dell'amministrazione Usa, non sono. Gli Stati Uniti hanno ricevuto una notifica preventiva dell'attacco israeliano all', ma non hanno appoggiato l'operazione ...