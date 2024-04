Israele attacca Iran -colpita base aerea

"In caso di ulteriori attacchi da parte del regime israeliano, L'Iran non esiterebbe neanche un attimo ad una risposta che gli faccia rimpiangere le sue azioni". Lo ha detto il ministro degli Esteri ... (quotidiano)

«Riteniamo che sia molto importante fare tutto il possibile per isolare l’Iran», così al termine della prima giornata del Consiglio europeo , il presidente Charles Michel ha annunciato nuove sanzioni ... (linkiesta)

Israele attacca l’Iran: “reazione mirata a difesa nostra esistenza” - Esplosioni nella base militare di Isfahan, non risultano vittime. Teheran: neutralizzati tutti i droni, nessun missile. Gli Usa informati non danno ok ...askanews

Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran. Teheran attiva la difesa aerea, "forti esplosioni" a Esfahan - Secondo la televisione americana Abc News, che ha citato un alto funzionario statunitense, Israele avrebbe lanciato un attacco contro l’Iran come ...gazzettadelsud

La risposta di Israele nel giorno del compleanno di Khamenei - La risposta di Israele all'attacco dell'Iran è arrivata nel giorno del compleanno della Guida Suprema iraniana Khamenei, nato il 19 aprile del 1939. Lo stanno facendo notare diversi analisti sui socia ...ansa