Isola dei Famosi puntata 18 aprile | due arrivi - cibo rubato e nominati

(Di venerdì 19 aprile 2024) Vladimir Luxuria ha dato il via alladel 18dell'deidando aggiornamenti sulle condizioni di salute dei naufraghi infortunati. Marina Suma, finalmente è tornata insieme agli altri concorrenti, ha dei dolori forti, ma per fortuna non è successo nulla di grave. Edoardo Franco e Aras Senol, invece, sono ancora inmento a causa del covid. In seguito si è entrati nel vivo parlando di alcune discussioni nate sull'in questi giorni. Al centro dell'attenzione c'è stato Daniele Radini Tedeschi, il quale ha dato luogo ad una protesta contro gli altri concorrenti decidendo di non aiutare in nulla. In, il naufrago ha attaccato subito Joe Bastianich accusandolo di aver parlato alle sue spalle, a differenza sua e di occuparsi di cose ...