Isola dei Famosi - Pietro Fanelli | Non seguo regole - la reazione di Sonia Bruganelli VIDEO

(Di venerdì 19 aprile 2024) Il giovane naufragosvela la sua strategia insolita a L'dei, specificando di non volere

All’ Isola dei Famosi è andata in onda una nuova puntata il 18 aprile. Ma dopo l’appuntamento con Vladimir Luxuria si è scoperto quale naufrago potrebbe essere eliminato. Ed è uscito soprattutto un ... (caffeinamagazine)

È andata in onda lunedì sera la quarta puntata dell'Isola dei Famosi . Ecco le pagelle dei concorrenti del reality (ilgiornale)

La profondità di Joe Bastianich, l'assurdità di Daniele Radini Tedeschi: le pagelle dell'Isola dei Famosi - È andata in onda lunedì sera la quarta puntata dell'Isola dei Famosi. Ecco le pagelle dei concorrenti del reality ...ilgiornale

L'Isola dei famosi: le tappe del giallo con protagonista Francesco Benigno - Cosa sta succedendo sull'Isola dei famosi 2024 Il giallo dell'esclusione di Francesco Benigno si infittisce: tutte le tappe.style.corriere

Isola dei Famosi, "Benigno dovrebbe ringraziarci per non aver mostrato le immagini" - Nella serata di ieri è arrivata la risposta di Vladimir Luxuria al caso Francesco Benigno, che è stato escluso dall'Isola per la sua condotta.serial.everyeye