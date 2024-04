Isola dei Famosi - Ilary Blasi e la battuta su Vladimir Luxuria | ecco cosa avrebbe detto

(Di venerdì 19 aprile 2024)ha passato il testimone a: oggi L’deiha tutt’altro cast e già iniziano a esserci i primi attriti. Francesco Benigno ha creato il caos all’deisolamente dopo due puntate dall’inizio; anche gli opinionisti – Sonia Bruganelli e Dario Maltese – non sembrano andare d’accordissimo e per il...

Ieri sera, all' Isola dei Famosi , Daniele Radini Tedeschi si è lasciato andare a una battuta su Chiara Ferragni e sul pandoro-gate, gela ndo tutti i presenti. Ecco cosa è successo! (comingsoon)

Qualche concorrente de L’Isola dei Famosi 2024 a causa della fame avrebbe agito non seguendo il regolamento del reality condotto da Vladimir Luxuria. Infatti, un naufrago avrebbe rubato del cibo e ... (anticipazionitv)

Sa die de sa Sardigna, l’Isre premia tre figure illustri dell’Isola: Ladu, Bandinu e Zizi - La giornata che l’Istituto Superiore Regionale Etnografico della Sardegna ha programmato in occasione della Festa regionale di “Sa die ...sardiniapost

All’Isola dei Famosi arriva un provvedimento disciplinare e scoppia un giallo! - All’Isola dei Famosi arriva un provvedimento disciplinare e scoppia un giallo! La fame si fa già sentire molto ...ilvicolodellenews

Chi ha rubato il cibo Punizione per Pietro all’Isola e gli altri confessano a metà - E' giallo all'Isola dei famosi 2024: chi ha rubato il cibo agli operatori Pietro viene punito ma non è stato il solo a commettere il "reato" ...ultimenotizieflash