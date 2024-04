Isola dei Famosi - il dramma segreto di Aras Senol è peggio di quel che pensavamo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 19 aprile 2024)apre il suo cuore ai fan, confidando una difficile esperienza vissuta quando era poco più che un bambino L’attore di Terra Amara,, ha una carriera piuttosto interessante: laureato in Belle Arti all’Università di Yeditepe ed ex atleta, ha raggiunto il successo come attore, soprattutto grazie al suo ruolo nella celebre telenovela, seguitissima in Italia su Canale 5. Araconfessa il suo-Credit: Ig@-cityrumors.itTuttavia, della sua vita privata, si sa poco, se non che è fidanzato con Eylül Sahin, come dimostrano le loro frequenti pubblicazioni sui social e la partecipazione insieme a un’intervista esclusiva a Verissimo, avvenuta il 2 marzo 2024. Anche se sono emersi pettegolezzi riguardo a una presunta ...