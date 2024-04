Isola dei famosi - il Benigno-gate scatena i sospetti | Mostrate i video

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Francescoè escluso dall'deiper non meglio specificati comportamenti ritenuti inaccettabili, ma la scelta della produzione di non mostrare le immagini che li proverebbero alimenti dubbi e. Nella puntata del reality Mediaset di giovedì 18 aprile la conduttrice Vladimir Luxuria proa a scrivere la parola fine sulma la discussione prosegue sui social. Cosa avrebbe fatto l'attore siciliano lanciato da Marco Risi in "Mary per sempre" tanto da provocare l'allontanamento dall'? Luxuria non lo dice e legge un comunicato in cui ribadisce che l'esclusione diè legata "ad alcuni comportamenti ritenuti lesivi del regolamento, che ogni naufrago firma prima di partire". C'è "un episodio in particolare" che "ha ...