Isola dei Famosi - dopo l’espulsione di Benigno scoppia il caso | C’entra Piersilvio Berlusconi

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 19 aprile 2024) Mediaset sembra non voler più tornare indietro. Nonostante la nuova linea editoriale non abbia portato il Grande Fratello 2023 alle stelle, e anzi ha più che altro generato polemiche a non finire tra gli spettatori, Pier Silvionon molla. L’dei2024 non è più la stessa. Da ieri critiche a fiumi online.tutto il frastuono generato dall’esclusione di Francescoda L’dei2024, tutti si aspettavano per lo meno una puntata frizzantina in cui Vladimir Luxuria e gli autori avrebbero riportato la loro versione dei fatti. Invece solo un breve discorso. In più un episodio di furto è stato archiviato al volo. Nel corso della puntata di ieri gran parte dei telespettatori si tenevano le mani tra i capelli. Ok contenere il ...