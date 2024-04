Isola dei famosi - dopo il discorso di Vladimir Luxuria Benigno torna su Instagram | Hanno tutto in mano il mio avvocato e il mio agente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024) L’attore Francescola cacciata dall’dei, non molla. L’ex concorrente del realitya parlare su. Nella puntata andata in onda ieri,la decisione di Banijay e Mediaset, la conduttriceaveva ribadito che l’esclusione diè legata «ad alcuni comportamenti ritenuti lesivi del regolamento, che ogni naufrago firma prima di partire». Luisui social, per ringraziare tutti del sostegno ricevuto. «Il miomi ha permesso di fare questo video per tranquillizzare tutti voi, che siete dalla mia parte. Lo faccio anche perché ci sono notizie che circolano in rete sulla mia morte. Faccio questi minuti di video per ...