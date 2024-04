Isola dei Famosi - chi è stato eliminato nella quarta puntata

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 19 aprile 2024) Giovedì 18 aprile è andata in onda su Canale 5dell’dei. Gli animi dei naufraghi iniziano a scaldarsi, mentre le prove decretano chi va al televoto e chi diventa leader. Tanti gli argomenti che sono stati affrontati durante la serata, uno su tutti quello sull’espulsione di Francesco Benigno. Dopo una breve permanenza sull’, l’attore èespulso per comportamenti ritenuti scorretti, ma ne è nato un caso mediatico che ha fatto discutere il web. Lo stesso Benigno ha pubblicato una serie di video in cui raccontava di essereestromesso dal gioco ingiustamente, una questione a cui Vladimir Luxuria ha risposto con poche e dirette parole: “Non mostriamo le immagini per non dare visibilità a episodi di condotta non ...