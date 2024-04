Isola dei Famosi 18 aprile | nominati - nuovi naufraghi e il silenzio su Francesco Benigno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Puntata particolarmente movimentata, quella dell'deidi giovedì 18. Inon erano in quattro: Joe Bastianich, Peppe Di Napoli, Artur Dainese e Daniele Radini Tedeschi. Questi ultimi due si sono dovuti sfidare in un duello: lo sconfitto è rimasto inon. A vincere è Daniele Radini Tedeschi, è rimasto inon Artur Dainese. La prova leader, quella del fuoco, si è svolta fra Samuel Peron e Matilde Brandi e ad uscirne vincitore è di nuovo Samuel Peron, che è leader per la seconda settimana consecutiva. La prova immunità viene invece vinta da Pietro Fanelli. Che decide di dare l'immunità anche a Daniele Radini Tedeschi. Immune anche Marina Suma, viste le sue condizioni di salute ancora in ripresa. Sul caso dell'espulsione di ...