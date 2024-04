"Al momento non c'è nessuna criticità per gli italiani che vivono nel Paese", ha assicurato il titolare della Farnesina ''Da Israele non c'è stata una reazione che puntava alla escalation''. Lo ha ... (sbircialanotizia)

Iran, Tajani: "Da Israele no reazione per escalation" - (Adnkronos) - ''Da Israele non c'è stata una reazione che puntava alla escalation''. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Sky Tg24, commentando il raid di Tel Aviv ...reggiotv

Israele attacca l’Iran, raid su Isfahan. “Impianti nucleari al sicuro” - Secondo un’emittente televisiva di Stato dell’Iran, gli impianti nucleari che si trovano nell’area di Isfahan sono “completamente al sicuro” dopo che ai raid è stato risposto con batterie della ...dire

"Patriot subito. Guerra ai confini della Ue". Kuleba con Tajani per il G7 della svolta - Sulla guerra in Medio Oriente Tajani spinge per la doppia mossa rappresentata dal cessate il fuoco e dalla soluzione a due stati, senza fare alcun passo indietro circa le sanzioni all'Iran e la ferma ...ilgiornale