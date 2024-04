Iran - esplosioni a Esfahan | Israele ha lanciato un attacco con i droni Teheran | Assurdo attribuirlo a Tel Aviv

(Di venerdì 19 aprile 2024)ha sferrato il contrsull’. Una serie di «forti» ha colpito una località nei pressi della città di: lo ha riferito durante la notte la televisione ufficiale di. «La difesa aereaiana è stata attivata nei cieli di diverse province del Paese», ha fatto sapere l’agenzia di stampa ufficiale Irna. Il comandante in capo dell’Esercitoiano, Abdolrahim Mousavi, ha definito «assurdi» i rapporti che attribuiscono adgli attacchi e ha sostenuto che leerano il suono dell’abbattimento di «oggetti volanti». A riportarlo èInternational. Il raid è stato compiuto nel giorno dell’85esimo compleanno della Guida Suprema della repubblica ...

Secondo la televisione americana Abc News, che ha citato un alto funzionario statunitense, Israele avrebbe lanciato un attacco contro l’Iran come rappresaglia per quanto accaduto nel fine settimana. ... (gazzettadelsud)

Secondo la televisione americana Abc News, che ha citato un alto funzionario statunitense, Israele avrebbe lanciato un attacco contro l’Iran come rappresaglia per quanto accaduto nel fine settimana. ... (gazzettadelsud)

Iran, Tajani: "Da Israele no reazione per escalation" - Su 'X' Tajani ha detto di aver ''appena parlato con la nostra Ambasciatrice in Iran e sto seguendo gli sviluppi della situazione dopo le esplosioni notturne a Isfahan. Ne parleremo con i Ministri ...adnkronos

Israele attacca l’Iran, “impianti nucleari al sicuro”. Gli Usa sapevano, ma nessun appoggio - Secondo un’emittente televisiva di Stato dell’Iran, gli impianti nucleari che si trovano nell’area di Isfahan sono “completamente al sicuro” dopo che ai raid è stato risposto con batterie della ...dire

Israele attacca Iran, esplosioni a Esfahan - E' scattata nella notte la rappresaglia di Israele all'attacco subito sabato scorso dall'Iran. esplosioni vicino a una importante base militare ...stream24.ilsole24ore