Iran - esplosioni a Esfahan | Israele ha lanciato un attacco con i dron - lì ci sono gli impianti nucleari

Secondo la televisione americana Abc News, che ha citato un alto funzionario statunitense, Israele avrebbe lanciato un attacco contro l’Iran come rappresaglia per quanto accaduto nel fine settimana. ... (gazzettadelsud)

Israele attacca l’Iran, raid su Isfahan. “Impianti nucleari al sicuro” - Secondo un’emittente televisiva di Stato dell’Iran, gli impianti nucleari che si trovano nell’area di Isfahan sono “completamente al sicuro” dopo che ai raid è stato risposto con batterie della ...dire

Cosa sappiamo dello strike di Israele contro l'Iran - Colpito un sito militare in una zona a nord di Isfahan, dove c’è l’ottava base dell'aeronautica Iraniana che ospita la flotta Iraniana di F-14 Tomcat. Americani avvisati. Operazione chirurgica per non ...ilfoglio

Guerra a Gaza, Israele attacca l’Iran: colpita una base aerea militare nei pressi della città di Isfahan - Guerra a Gaza, la risposta di Israele all'Iran, colpita una base militare a Isfahan. Tutti gli aggiornamenti sul conflitto del 19 aprile 2024 ...tag24