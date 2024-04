Iran e Israele - si è chiusa la fase del triangolo Cosa succederà ora Lo scenario inquietante di Caracciolo

(Di venerdì 19 aprile 2024) "è successo la notte scorsa in?", chiede Lilli Gruber a Luciosuo ospite in studio a Otto e mezzo, su La7, nella puntata del 19 aprile. "Si èladel", spiega l'esperto di geopolitica e direttore della rivista Limes. "Prima c'è stato l'attacco al consolatoiano di Damasco, poi c'è stata la replica obbligata di Teheran, talmente obbligata", ironizza, "che si sono messi tutti d'accordo" affinché non accadesse nulla. E infine, osserva, "c'è stata una risposta più o meno pari diper dire che questo round è chiuso". Ma attenzione, perché ovviamente non finisce qui. "Quello che adesso vedremo", prevede l'esperto, "non sarà il duello fasullo trae ...

Attacco Israele all'Iran, Blinken: Usa non coinvolti in nessuna offensiva - (Agenzia Vista) Capri, 19 aprile 2024 "Non parlerò di questo, se non per dire che gli Stati Uniti non sono stati coinvolti in alcuna operazione offensiva. Ciò su cui ci concentriamo, ciò su cui si co ...affaritaliani

Tajani: Attacco Israele in Iran Non c'è stata condivisione Usa, informati all'ultimo minuto - (Agenzia Vista) Capri, 19 aprile 2024 "Gli Stati Uniti sono stati informati all'ultimo minuto, ma non c'è stata condivisione da parte degli Stati Uniti. È stata una mera informazione", le parole del ...affaritaliani

Iran-Israele, il conflitto è diretto: il pericolo di missili, raid e arsenali nucleari - Il gioco delle rappresaglie ha superato una linea rossa e ormai Israele e Iran colpiscono più o meno apertamente i rispettivi territori. Cosa potrebbe significare ...it.euronews