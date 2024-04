Ipocondriaco finge di essere malato e gira gli ospedali per fare esami gratis

(Di venerdì 19 aprile 2024) Grosseto, 19 aprile 2024 – Convinto di avere una grave malattia per ripetere continuamentee visite mediche gratuite avrebbe finto di, facendosi ricoverare in diversiitaliani, fornendo false generalità. È l’accusa contestata a undi 55 anni, originario del Veneto, che è stato denunciato per sostituzione di persona dai poliziotti del commissariato Borgo Ognina di Catania. Le indagini sono state avviate dopo il suo ultimo ricovero, all’ospedale di Caltagirone, dove è riuscito,ndo di accusare dei sintomi inesistenti, a farsi ricoverare nel reparto di Neurologia del Gravina, fornendo una falsa identità. Ma è stato riconosciuto da personale medico dell’ospedale Cannizzaro di Catania, che lavora anche a Caltagirone, al cui Pronto soccorso ...

VENEZIA - Convinto di avere una grave malattia per ripetere continuamente esami e visite mediche gratuite avrebbe finto di essere malato , facendosi ricoverare in diversi ospedali italiani, fornendo... (ilgazzettino)

Viterbo, Si finge dottore della guardia medica per un anno: iniezioni e terapie con la complicità dei (veri) sanitari - Smascherato un 22enne che si è finto un dottore in servizio presso la guardia medica della Asl di Valentano (in provincia di Viterbo) per quasi un anno, praticando iniezioni e terapie ...corriereadriatico

Ipocondriaco gira gli ospedali d'Italia per scroccare visite e esami: da Parma a Catania, ogni mese al Pronto Soccorso. Come ha fatto - Ipocondriaco, 55 anni, preparatissimo sui sintomi delle malattie che era convinto di avere. È questo l'identikit di un uomo originario del Veneto che per sette anni ...corriereadriatico

Ipocondriaco gira gli ospedali d'Italia per scroccare visite e esami: da Parma a Catania, ogni mese al Pronto Soccorso - Ipocondriaco, 55 anni, preparatissimo sui sintomi delle malattie che era convinto di avere. È questo l'identikit di un uomo originario ...msn