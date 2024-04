Inzaghi | Venni al Milan per San Siro - derby? Spero succeda questo

(Di venerdì 19 aprile 2024) Filippo, ex attaccante del, si è espresso sulcon l'Inter e sullo stadio San. Le sue parole

Inzaghi: "Mio fratello Simone ha pochi amici, quello che ha sopportato non è da tutti" - 'Ha incartato Guardiola e si è dovuto fare il mazzo per dimostrare che adesso è uno dei migliori d'Europa', spiega Pippo parlando del fratello'.areanapoli

Pippo Inzaghi: 'Derby Scudetto Uno l'ho sventato io. Simone all'Inter ha sopportato tanto, oggi se lo merita' - Filippo Inzaghi, ex attaccante del Milan ed allenatore come il fratello Simone che sta per festeggiare il suo primo Scudetto con l`Inter, quello della seconda stella.calciomercato

Inzaghi-Inter, il fratello Pippo si toglie qualche sassolino dalla scarpa: che parole su Simone! - Inzaghi-Inter, il fratello Pippo si toglie qualche sassolino dalla scarpa. In casa nerazzurra, la concentrazione è altissima per la preparazione del derby scudetto contro il Milan. Una vittoria, infat ...interdipendenza