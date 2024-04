Investire sulle rinnovabili | quattro criteri e tre rischi a cui stare attenti

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Quasi ogni giorno un nuovo femminicidio e il dolore è costante. Le norme ci sono, occorre applicarle, occorre la certezza della pena. Ma soprattutto occorre investire in ... (liberoquotidiano)

Wall Street, i Magnifici sette sono diventati cinque I guai di Tesla e Apple - Tesla, che ha perso oltre il 40% da gennaio, è scesa a sotto i 500 miliardi di capitalizzazione. Per il colosso di Cupertino, il calo è stato meno violento (-13,7%), ma dopo i dati deludenti sulle ven ...milanofinanza

Marianella: “Investire buona parte del budget su Weah un errore, Alcaraz può avere una sua dimensione” - Il giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella, ha parlato nel pre partita di Cagliari-Juventus a proposito delle due scelte a sorpresa di Allegri: Carlos Alcaraz e Timothy Weah. Queste le ...tuttojuve

Due pedoni investiti in zona piazza Risorgimento a Gallarate - Grave incidente in zona piazza Risorgimento a Gallarate: die pedoni sono stati investiti al passaggio pedonale di via 20 settembre. È accaduto poco dopo le 19 di oggi, venerdì 19 aprile. Sul posto ...varesenews