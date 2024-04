Invecchiamento della popolazione - in provincia oltre il 22% di over 65 | in città lo è un cittadino su 4

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tra poche settimane 164 Comuni bergamaschi su 243 saranno impegnati in una nuova tornata elettorale per rinnovare le proprie amministrazioni. In vista di questa delicata fase, allo Spi-Cgil è parso doso e utile tornare ad analizzare la composizione demografica del territoriole per come si è sviluppata negli ultimi anni, per cercare di rintracciare i nuovi bisogni che, almeno in parte, ne derivano. “Gli indicatori demografici più aggiornati sono per noi sempre strumento utile per proseguire la riflessione che da tempo svolgiamo per orientare la negoziazione sociale sul territorio – ha dichiarato Augusta Passera, segretaria generale dello Spi-Cgil di Bergamo, illustrando l’elaborazione dei dati curata dall’Ufficio Studi dei pensionati CGILle – L’analisi conferma tendenze ormai ampiamente acquisite anche ...