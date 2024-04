Intercettazioni - davanti all’ennesima conferma del rapporto tra mafia e politica mi sento male

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ancor prima di parlare dell’argomento a me caro, ovvero le, voglio esprimere il mio dispiacere per la vicenda del professor Luciano Canfora, e mi auguro che Giorgia Meloni presenti quanto prima la remissione di querela. Detto ciò, dopo aver visto la presidente Meloni rendere omaggio a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, m’ero quasi convinto che finalmente qualcosa sarebbe cambiato. Ma ahimè, invece registro l’infedeltà di alcuni politici, come se “Mani pulite” non avesse insegnato nulla. Mi riferisco agli ultimi accadimenti di Bari, Torino, Sicilia e Avellino, che ovviamente non hanno nulla a che vedere con la presidente Meloni. Il comportamento di tali politici non mi meraviglia affatto: sono anni e anni che questova avanti e di certo non si fermerà nemmeno ora. Ricordo da ...