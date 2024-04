Inter - tutti in gruppo tranne uno Problema muscolare – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 aprile 2024) L'aspetta il Milan per il derby di lunedì sera alle ore 20.45. In corso l'allenamento ad Appiano Gentile, Andrea Paventi su Sky Sport dà una notizia importante. FUORI – L'aspetta il derby contro il Milan di lunedì prossimo. Potrebbe essere la partita decisiva di questa stagione, ma arriva una notizia negativa per Simone Inzaghi. All'allenamento di oggi, ancora in corso ad Appiano Gentile, è mancato un giocatore in. Juan Cuadrado sta svolgendo lavoro personalizzato per un leggero affaticamento. Dopo 3 mesi di infortunio è normale ci sia una ricaduta, non sembra essere in dubbio per la partita con il Milan.