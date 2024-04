Inter - niente derby per Cuadrado | ko per un affaticamento muscolare

(Di venerdì 19 aprile 2024)di Milano per Juan. L`esterno colombiano dell`non ci sarà nella stracittadina contro il Milan, in programma lunedì...

L‘Inter di Simone Inzaghi può vincere lo Scudetto della seconda stella già lunedì contro il Milan, ma dopo il pareggio per 2-2 contro il Cagliari non può più battere il record di punti in serie A ... (sportface)

Se l` Inter non dovesse vincere lo scudetto contro il Milan nel derby di lunedì sera, non lo vincerà sicuramente senza scendere in campo e... (calciomercato)

Inter, niente derby per Cuadrado. Il colombiano ko per un affaticamento muscolare - L'ex juventino era tornato tra i convocati contro il Cagliari, ma è costretto a fermarsi di nuovo per qualche giorno. Inzaghi ha il resto del gruppo a disposizione ...gazzetta

Calciomercato Inter – Tenetevi forte: offerta altissima! Così cambia tutto - E di questo, in casa Inter, ne sono consapevoli tutti. Beppe Marotta in tal senso è all'opera da tempo. E pure Ausilio, a quanto si dice, non scherza per niente. Il calciomercato dell'Inter si accende ...cittaceleste

Frosinone, Di Francesco: "niente recupero per Bonifazi" - Eusebio Di Francesco, a due giorni dalla sfida contro il Torino, ha parlato in conferenza stampa della partita di dopodomani. Sulla possibile formazione ha risposto: "Credo di avere le ...torinogranata