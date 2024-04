Handanovic pochi minuti fa è stato premiato in campo a pochi minuti da Inter-Cagliari. L’ormai ex portiere, 455 presenze in nerazzurro fra il 2012 e lo scorso giugno, ha dato una breve dichiarazione ... (inter-news)

Ci sono (almeno) Cinquanta milioni di buoni motivi in casa Inter per festeggiare in maniera sfrenata uno scudetto che si avvicina sempre di più. A tanto, infatti, ammontano gli introiti (fra ... (sport.quotidiano)

L’Inter sembra intenzionata ad arricchire il proprio parco difensori con un elemento in più. Non è scontato che sia un big, può essere anche un elemento di prospettiva: Tuttosport fa due nomi, uno ... (inter-news)

Inter, il Real Madrid pensa a Bastoni - Piero Ausilio è stato avvistato sulle tribune che ospitavano i quarti di finale di Champions League. Con una doppia missione, secondo quanto riportato da Tuttosport:.calciomercato

Ancelotti a gamba tesa prima del derby: 70 milioni per il sì di Zhang - Risulta tra i preferiti del tecnico del Real Madrid in vista della prossima stagione. L’offerta irrinunciabile per far vacillare l’Inter Ancelotti pregusta la quinta Champions da allenatore dopo aver ...interlive

Inter svaligiata dalle big d'Europa Ancelotti e il PSG puntano due perni di Inzaghi - Alessandro Bastoni nel mirino del Real Madrid. Lo scrive il quotidiano 'TuttoSport' oggi in edicola: Carlo Ancelotti ha chiesto un difensore a Florentino Perez per la prossima stagione ...tuttonapoli