Inter - il derby è serata da record | contro il Milan 3 obiettivi storici

L` Inter celebrerà in maniera speciale il prossimo #EarthDay, che come sempre si terrà il 22 aprile giorno in cui il club nerazzurro si troverà... (calciomercato)

Una per coronare una stagione esaltante, in Serie A, e vincere il tricolore nella partita più sentita contro gli eterni rivali cittadini. L`altra... (calciomercato)

Inter-Lautaro, Zhang dice sì al rinnovo: ecco le cifre del maxi-ingaggio dell’argentino - Lautaro Martinez guadagna oggi 3 milioni di euro l’anno in un contratto con scadenza nel 2026. Col nuovo accordo, l’argentino aumenterà di un terzo il suo stipendio, toccando i 9 milioni di euro annui ...sport.virgilio

Cuadrado salta il derby: le ultime da Appiano - Ancora un problema fisico per l'esterno colombiano Cuadrado a ridosso del derby decisivo della stagione dell'Inter ...interlive

Problemi per Milan Inter: Inzaghi rischia di perderlo - Il giocatore ha svolto un lavoro differenziato, la sua presenza è in dubbio in vista del derby contro il Milan in programma lunedì 22 aprile Il giorno del derby si avvicina a grandi passi, la sfida ...spaziointer