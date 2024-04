Inter - Cuadrado si ferma ancora e salta il derby | affaticamento muscolare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 aprile 2024) Juanuna volta ai box. I tifosi dell’si sono ormai abituati all’assenza del colombiano, che domenica scorsa era rientrato a disposizione dopo l’infortunio al tendine d’Achille per il quale era stato operato a dicembre. La convocazione col Cagliari resta però un unicum in questo 2024, perché l’esterno destro si èto oggi in allenamento a causa di un leggero, in virtù probabilmente del lungo periodo di inattività. Salterà pertanto ilcontro il Milan e proverà a rientrare a disposizione di Inzaghi per le ultime cinque di campionato, lui che fin qui ha giocato appena nove gare stagionali, gran parte di queste per una manciata di minuti. SportFace.