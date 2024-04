Intelligence - serve formazione a 360 gradi Il discorso con l’IA di Mantovano

ChatGPT-4 outperforms human psychologists in test of social Intelligence, study finds - A new study published in Frontiers in Psychology investigates how AI compares to human psychologists in understanding and responding to human emotions and needs during counseling. The study ...msn

Ucciso un responsabile Hamas dell'Intelligence militare - L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso "il terrorista Yussef Rafik Ahmed Shabat, responsabile del Dipartimento delle indagini interne di Hamas a Beit Hanun", nel nord della Striscia. Lo ha ...quotidiano