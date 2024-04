Inseguimento per le vie di San Jacopino Braccato - fugge a piedi poi aggredisce i poliziotti | arrestato 31enne

(Di venerdì 19 aprile 2024) Firenze, 19 aprile 2024 - Dopo un rocambolescoper le vie del quartiere di San, mercoledì pomeriggio la polizia di stato ha catturato in via Cimarosa un cittadino kosovaro di 31 anni destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti per il quale dovrà ora scontare oltre 6 anni e mezzo di reclusione. L’uomo, aiutato a fuggire anche da alcuni parenti, è stato rintracciato, intorno alle 15.30, dai falchi della squadra mobile nella zona di Sana bordo del proprio suv. Una volta fermato dalle autocivette degli investigatori, però, quest’ultimo è fuggito per le strade del quartiere. Dopo un concitato, durante il quale ilha violato anche diverse norme del codice della strada, imboccando, tra le altre cose, via Galliano in contromano ...

