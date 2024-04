A gennaio 2024 hanno ricevuto l' assegno unico e universale per i figli a carico 5.925.153 famiglie per 9.405.684 figli. Lo rileva l' Inps sottolineando che la spesa nel mese è stata di 1.588,7 milioni ... (quotidiano)

Inps: a gennaio oltre 155.000 nuovi contratti - L'occupazione cresce a gennaio 2024, ma con un rallentamento rispetto all'anno precedente. Saldo positivo di 155.723 contratti nel settore privato, con contratti stabili in aumento.quotidiano

Alunni disabili, l’iter si complica serve l’ok dei medici dell’Inps - Per ottenere l’insegnante di sostegno il certificato del neuropsichiatra non basta più In provincia di Pavia nuove regole per 3mila famiglie. E anche i tempi ...laprovinciapavese.gelocal

Inps: Al via la presidenza di Gabriele Fava - Con l’insediamento del Presidente Gabriele Fava e del nuovo Consiglio d’Amministrazione oggi a Roma (presso Palazzo Wedekind), ha preso il via il nuovo corso dell’Inps. L’Istituto, il più grande ente ...kongnews