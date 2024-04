Innovazione - Meta sfida ChatGpt | l’IA si espande in Facebook e Instagram

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Una maggiore integrazione dell’assistente virtualeAI con WhatsApp,e Messenger; il lancio della nuova generazione del modello linguisticoLlama 3 disponibile in modalità open source. Sono le novità sul fronte dell’intelligenza artificiale inannunciate da Mark Zuckerberg. Al momento non riguardano l’Italia, perchè dopo il lancio negli Stati Uniti sono disponibile in inglese anche in Australia, Canada, Ghana, Giamaica, Malawi, Nuova Zelanda, Nigeria, Pakistan, Singapore, Sudafrica, Uganda, Zambia e Zimbabwe. “Llama 3, il modello linguistico di grandi dimensioni disponibile in modalità open source” è sviluppato “in modo responsabile”, precisa la società che in futuro “prevede di introdurre nuove funzionalità”. La grande ...