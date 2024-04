Innovazione - gestire rifiuti industriali | un algoritmo monitora le emissioni di Co2

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 aprile 2024) In un contesto normativo europeo sempre più orientato alla sostenibilità, Omnisyst, azienda partecipata in maggioranza da Algebris Green Transition Fund e leader nella gestione circolare dei, introduce il primocertificato in Italia per la gestione carbon neutral dei. L’annuncio è stato fatto durante un evento digitale organizzato con Confindustria, che ha visto la partecipazione di leader imprenditoriali da tutto il territorio nazionale. “Con l’evoluzione delle normative europee, è imperativo per le aziende anticipare e adattarsi rapidamente – ha spiegato Chicco Testa, presidente del Consiglio di Amministrazione di Omnisyst – Il nuovorappresenta un passo significativo verso la realizzazione di una gestione dei ...