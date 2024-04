(Di venerdì 19 aprile 2024) Tra i grandi personaggi lucchesi che meritano l’intitolazione di una strada (e sono ancora in attesa) c’è sicuramente ilessor Giuseppe, scomparso nell’ottobre 2007 alla bella età di cento anni. Pittore, uomo di cultura, studioso,ondo indagatore della storia e della cultura lucchese e protagonista del nostro Novecento culturale. Alcuni suoi quadri sono stati anche donati al Museo Nazionale di Palazzo Mansi, insieme a due opere della moglie, Mari Di Vecchio. Ai tempi del circolo di amici del Caffè Di Simo lo chiamavano “Cassazione“, perché la parola di Giuseppein qualsiasi disputa culturale era sempre l’ultima, quella definitiva. Fu lui nel 1951 a vincere il concorso per le nuove vetrate della Cattedrale di San Martino, andate distrutte durante la guerra. E venerdì 26 aprile alle ore 18, ...

Iniziativa in Duomo per ricordare il prof Ardinghi - Il professor Giuseppe Ardinghi, illustre figura lucchese scomparsa nel 2007, merita l'intitolazione di una strada per il suo contributo artistico e culturale. Il suo lavoro sarà omaggiato durante il f ...lanazione

Il Duomo di Siena scopre il suo ‘tappeto’ di marmo - Il Duomo di Siena apre le porte alle suggestive tarsie del pavimento, richiamando visitatori in cerca di bellezza e spiritualità. Un'esperienza unica tra arte e sacro, da non perdere.lanazione

Giulianova. Il Soprano Carla Laudi in “Concerto per Maria”: Cripta del Duomo di San Flaviano - (wn24)-Giulianova (TE) – Il soprano Carla Laudi in “Concerto per Maria”, domani, 19 aprile, alle 19.30, nella Cripta del Duomo di San Flaviano.wallnews24