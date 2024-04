Infortunio Lukaku - le ultime per la Roma | sul rientro

(Di venerdì 19 aprile 2024) Laaspetta. Ci sono novità sull’del belga, uscito anzitempo contro il Milan in Europa League. La settimana europea ha regalato all’Italia la possibilità di schierare cinque squadre in Champions League per la prossima stagione. Infatti i risultati delle italiane, incastrati con quelli delle tedesche e delle inglesi, hanno fatto in modo che la Serie A vincesse questa corsa. Una corsa che ha portatoe Fiorentina in semifinale di Europa League e Conference League, lasciando a casa il Milan. Inoltre proprio nella sfida tra giallorossi e Diavolo, Romeluè uscito peral 28esimo., aggiornamenti sull’I quarti di finale di Europa League hanno regalato allauna gioia immensa, ...

