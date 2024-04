Infortuni Bologna - le condizioni di Odgaard Il rapporto

brutto infortunio per Lewis Ferguson durante la partita tra Bologna e Monza. L’ Inter ha voluto realizzare un post di vicina nza per lo scozzese. vicina NZA ? Ferguson si è rotto il crociato durante ... (inter-news)

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 infortunio Ferguson : pessime Notizie per il Bologna Bologna , ... (calcionews24)

Roma, Infortunio Lukaku: gli aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante belga - Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante Romelu Lukaku, infortunatosi ieri nel corso del match tra Roma e Milan ...sportnews.eu

Roma, problema muscolare per Lukaku: escluso interessamento del ginocchio ma sarà out col Bologna - Confermato il problema muscolare per Romelu Lukaku, il belga salterà Roma-Bologna di lunedì in attesa di ulteriori accertamenti medici.tag24

Da calciatore a monaco buddhista: la storia dell’ex Pisa Kevin Lidin che ha imparato “a raggiungere e mantenere la felicità” - L'ex centrocampista che ha giocato anche in Italia ha deciso di mollare tutto per capire "quale fosse lo scopo della vita" Bastano due foto, in prima riga sul suo profilo Instagram, per capire la para ...ilfattoquotidiano