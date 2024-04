Influencer vegano lascia morire di fame il figlio di un mese | voleva nutrirlo di energia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nel 2023 c’era stato il caso di Zhanna Samsonova, l’crudista morta per un’infezione (che la sua dieta, però, aveva aggravato), ora la situazione è ben diversa e di cibo, stavolta, non ce n'è neanche l'ombra: Maxim Lyuty,russo crudista (conosciuto come Yarilo drug), è stato condannato a otto anni di carcere per la morte di suoavvenuta nella primavera 2023. Il piccolo è morto dia causa dell’ideologia del padre, chedi. Alimentazione pranica, nutrirsi diAnche la compagna Oksana Mironova ha ricevuto una condanna, di soli due anni, però, perché pare fosse anche lei vittima di Maxim. Loro, Cosmos, era solo un neonato, che fin dai primi giorni di vita era stato ...