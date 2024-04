Infarto in volo - aereo rientra ma il passeggero non ce la fa

(Di venerdì 19 aprile 2024)in, l’riesce ad atterrare in tempo ma per ilnon c’è stato nulla da fare Una vicenda che ha sconvolto l’aeroporto di Torino-Caselle. Vittima undi 33 anni che si trovava a bordo delche lo avrebbe portato a Lamezia. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali piemontesi pare che l’uomo, a metà percorso, abbia avuto un. Momenti di panico quelli che si sono vissuti a bordo. Da altro scali, fanno sapere, che sarebbe stata negata l’autorizzazione all’atterraggio di emergenza.in(Pixabay Foto) Cityrumors.itEd è per questo motivo che l’ha dovutore nuovamente all’aeroporto di partenza. Purtroppo, però, anche lì si ...

Una morte choc quella che ha visto come vittima un 30enne , morto dopo aver accusato un Malore improvviso sul volo Torino-Lamezia Terme di Ryanair in partenza da Caselle. Il giovane si è sentito ... (ilgiornaleditalia)

Tragedia aereo: La morte di Giuseppe Stilo e il cuore spezzato di una comunità - La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta sulla morte di Giuseppe Stilo: al momento non ci sono indagati né ipotesi di reato ma è stato disposto l’esame autoptico; anche se l’ipotesi più accreditata ...telemia

A Filogaso e Pizzo l'infinito dolore per la morte di Giuseppe Stilo: aperta inchiesta e disposta autopsia - La Procura di Torino ha aperto un’inchiesta sulla morte di Giuseppe Stilo: al momento non ci sono indagati né ipotesi di reato ma è stato disposto l’esame autoptico; anche se l’ipotesi più accreditata ...catanzaro.gazzettadelsud