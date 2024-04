India - da oggi al voto con il debutto dell' intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) Nuova Delhi, 19 apr. - Narendra Modi si avvia secondo i pronosticia vigilia a conquistare un terzo mandato quinquennale da premier alle elezioni legislative che si terranno a partire da domani in. Sotto la sua guida, il Paese potrebbe aspirare a diventare una superpotenza economica, presentarsi come una vera alternativa alla Cina per gli investitori, in un momento difficile per le relazioni tra Pechino e l'Occidente. L'ha buoni rapporti con la maggior partee principali economie e sta corteggiando aggressivamente le grandi aziende per far aprire fabbriche nel Paese. Si tratta di unae economie in più rapida crescita del mondo. Il Pil pro capite è salito del 55% tra il 2014 - anno in cui Modi è diventato premier - e il 2023. Il Paese è passato dal nono al quinto posto tra le ...