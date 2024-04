Incidente sul lavoro a Montepulciano - muore ragazzo di 19 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024)(Siena), 19 aprile 2024 –a 19sul. Il tragicoè successo intorno alle ore 12:30 di oggi in località Tre Berte, a. Lanciato l’allarme, sul posto sono subito intervenuti l’automedica di Nottola, l’elisoccorso Pegaso 1, l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Chianciano Terme, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di. Purtroppo però non appena arrivati i soccorritori, ilera già deceduto. Notizia in aggiornamento