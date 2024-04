(Di venerdì 19 aprile 2024)in(Siena), 19 aprile 2024 – Undi 67 anni è rimastoad una mano mentre stava lavorando all’interno di una. L’è avvenuto nella mattinata di oggi, 19 aprile, nel Comune diin, in località Case Sparse Bonatte. Il fatto è avvenuto intorno alle 9.30 e l'è stato poi trasportato in codice 2 al policlinico fiorentino di Careggi dall'elisoccorso Pegaso 1. Sono intervenuti anche l'automedica diin, l'ambulanza della Misericordia di Gaiole ine il personale Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl Toscana sud est.

Incidente sul lavoro nel senese, 67enne ferito in falegnameria: intervento del Pegaso - Incidente nel senese, 67enne rimasto ferito a una mano in una falegnameria nel comune di Radda in Chianti, in località Case Sparse Bonatte ...gonews

Incidente in falegnameria, ferito un uomo a Radda in Chianti - Radda in Chianti (Siena), 19 aprile 2024 – Un uomo di 67 anni è rimasto ferito ad una mano mentre stava lavorando all’interno di una falegnameria. L’Incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 19 ...lanazione

Fuoco a Taviano: auto distrutta e falegnameria danneggiata - Durante l’Incidente, il veicolo si è spostato da solo, colpendo il portone di una falegnameria vicina. Attualmente, le circostanze che hanno generato l’incendio sono sotto esame da parte delle ...pugliapress