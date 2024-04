Incidente a Faenza | bambino di 10 anni investito in bici da un furgone

(Di venerdì 19 aprile 2024)(Ravenna), 19 aprile 2024 - E’ stato trasportato in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena il giovanissimo ciclista, 10, che oggi pomeriggio, in piazza Bologna a, è rimasto ferito a seguito dell’impatto con uncondotto da un 69enne faentino. L’si è verificato poco prima delle 17.30 nella curva tra la chiesa di Santa Maria Maddalena e la traversa chiusa di via Cervia. Per cause in corso di accertamento da parte del personale della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faentina, i due mezzi sono entrati in collisione. Il minore, che non ha mai perso conoscenza, è stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto con un'ambulanza e l'elimedica, atterrata poco distante, che lo ha trasportato, come detto, all'ospedale Bufalini. ...

Forlì, 20 marzo 2024 – Incidente sull'A14 in direzione Bologna: un grosso bilico si è rovesciato e chiude del tutto il passaggio sull'autostrada, in quanto è sdraiato su tutte e tre le corsie.

