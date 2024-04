Inchiesta Comune - l’ex vicesindaco Nargi pronta a chiarire

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota dei difensori deldi Avellino Laura, gli avvocati Costantino Sabatino e Luigi Petrillo. “Come noto, in data 18 aprile 2024 è stata eseguita una perquisizione nei confronti della dott.ssa Laura, exed assessore deldi Avellino, in esecuzione di decreto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Avellino.La perquisizione si è svolta in un clima di totale serenità, anche in ragione dell’atteggiamento collaborativo offerto dalla dott.ssa.All’esito delle operazioni, eseguite prima presso l’abitazione e successivamente nell’ufficio deldi Avellino in uso all’indagata, sono stati sottoposti a sequestro smartphone e notebook nella ...