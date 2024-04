Incatenatevi pure - arrivederci e grazie | Giuseppe Cruciani zittisce la studentessa della Sapienza | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 aprile 2024) La tensione per il conflitto tra Israele e Palestina ora investe anche le università italiane. Una in particolare, Ladi Roma, dove circa 300 studenti si sono scontrati con le forze dell'ordine, causando incidenti e diversi feriti, tra cui anche agenti di polizia. Il motivosommossa è legato agli accordi di ricerca che l'ateneo ha firmato con Israele. Si attendeva da giorni la riunione del Cda dell'Università e del Senato Accademico per discutere questi accordi e non c'è stata alcuna rescissione. Si discute animatamente di questo anche a Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento politico e sociale di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti c'è, speaker radiofonico de La Zanzara su Radio24, che pur rispettando il diritto a manifestare, non accetta la deriva violenta ...