In macchina con oltre un chilo di droga | arrestata ad Empoli

(Di venerdì 19 aprile 2024), 19 aprile 2024 – Inavevaune per questo è stata. Protagonista della vicenda è una 45enne di origine albanese, incensurata, ed il fatto è avvenuto anella giornata di ieri, 18 aprile. Il controllo, effettuato dai carabinieri, ha consentito di scoprire circa 1 kg di hashish e 217 grammi di cocaina. La donna, residente nel pisano, teneva lo stupefacente all’interno della propria auto. Laè stata quindi sequestrata, mentre lei è stataper detenzione illecita.

