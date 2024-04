In Lombardia allerta meteo per forte vento e temporali | dove e quando Tra le zone più a rischio anche Milano - la mappa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 19 aprile 2024)– La sala operativa della Protezione civile ha emesso un’giallasulla. Nel pomeriggio di oggi 19 aprile si prevedono rinforzi delda Sud su Appennino e pianura pavese, da Ovest altrove, con velocità medie e raffiche che, a tratti, potranno superare rispettivamente i 20-35 km/h e i 35-60 km/h. In serata si attende ventilazione in rinforzo su Valchiavenna e sul Nord-Ovest in quota, in temporanea attenuazione altrove. Per la giornata di domani sabato 20 aprile si prevede variabilità e locale instabilità sulle Alpi di confine e sui settori orientali. Si attendono rinforzi dia carattere di foehn, soprattutto sui settori ...