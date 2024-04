Impresa Cagliari | dopo l’Inter ferma anche la Juve Fra Ranieri e Allegri chi merita più considerazione?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 aprile 2024) Due vittorie nelle ultime 11 partite: è questo il bilancio, sicuramente non positivo, dellantus. I bianconeri portano a casa un solo punto nella sfida in trasferta di questa sera contro il, valida per l’anticipo della 33ª giornata di Serie A. I padroni di casa hanno subito messo in difficoltà lantus, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 2-0, grazie alle reti di Gaetano e Mina. Nel secondo tempo ci ha pensato Vlahovic, con un gol al 61?, ad accorciare le distanze. Poi, all’87’, un autogol di Dossena ha regalato ai bianconeri il pareggio.a testa alta Esce dal campo a testa ildi, con un punto importante in ottica salvezza. La squadra sarda si stacca dalle altre, portandosi momentaneamente in 14ª posizione, a +4 da Udinese (con 2 partite ...