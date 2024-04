Ilaria Salis candidata - effetto boomerang | se eletta sarebbe liber - ma rischierebbe un nuovo arresto

(Di venerdì 19 aprile 2024) II casopiomba sulla campagna per le Europee e, se l’insegnante italiana detenuta a Budapest verrà, rischia subito di finire sul tavolo della presidenza del prossimo Parlamento europeo, spiega l’Ansa. L’elezione all’Eurocamera “non garantisce la fine della detenzione”, spiegano fonti che a Bruxelles hanno familiarità con la gestione delle pratiche dell’immunità da parte del Pe. Dunque, seufficialmente con Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni europee, venisse, dovrà essere scarcerata. Ma rischia l’. L’Ungheria potrà chiedere al Parlamento Europeo un. Che però si dovrà votare in Assemblea. La “ciambella” lanciata dai ...

