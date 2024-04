Ilaria Salis candidata Avs | perché con l’elezione sarebbe libera ma rischia un nuovo arresto

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 19 aprile 2024) Sesi candida con Alleanza Verdi Sinistra alle elezioni europee e viene eletta, dovrà essere scarcerata. Poi l’Ungheria potrà chiedere al Parlamento Europeo un. Che però si dovrà votare in Assemblea. Le regole infatti sono dalla parte della maestra di Monza accusata di lesioni aggravate a Budapest. E mentre il padre Roberto dice che ha ricevuto offerte anche dal Partito Democratico e che quella della figlia nonuna fuga dal processo, i precedenti in Italia e in Europa dicono che l’insegnante italiana da 14 mesi in cella potrà uscire dal carcere soltanto se vincesse il seggio a Bruxelles. Ma dovrà comunque attendere in carcere l’esito delle elezioni.mentre il suo difensore Gyorgy Magyar dice che nel paese l’immunità scatta nel momento della ...