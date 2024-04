Ilaria candidata in Europa | Speranza in più di libertà

(Di venerdì 19 aprile 2024)Salisalle elezioni europee dell’8-9 giugno nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra. Ora è ufficiale. Dopo la “benedizione“ del papà di, Roberto, Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli di AVS hanno messo fine alle voci che da settimane si rincorrevano insistenti sulla candidatura alle Europee - probabilmente come capolista nel Nord Ovest - della 39enne insegnante monzese detenuta in carcere a Budapest da oltre tredici mesi. "Sarà una battaglia di civiltà", le parole del leader di AVS. Una decisione che potrebbe dare a Salis unadiin più. L’avvocato italiano della monzese, Eugenio Losco, preferisce non commentare la scelta, ma chiarisce come l’eventuale elezione dial Parlamento europeo, avrebbe sicuramente dei risvolti pratici: "Per chi ...

