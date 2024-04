Il veto degli Stati Uniti ha appena bloccato il possibile riconoscimento Onu dello stato palestinese

(Di venerdì 19 aprile 2024) Al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l’America ha posto ile di fatto bocciato la richiesta della Palestina di diventare membro a pieno titolo dell’Onu. Un ulteriore no aldi uno, sul quale però hanno espresso parere favorevole dodicimembri su quindici. Oltre al diniego di Washington si registrano le astensioni di Regno Unito e Svizzera. Immediata la reazione di Hamas che ha pubblicato una nota severa contro la decisione: «Hamas assicura al mondo che il nostro popolo proseguirà nella sua lotta fino alla creazione di unoindipendente e pienamente sovrano, con Gerusalemme come capitale». All’Onu i funzionari americani speravano che Washington potesse evitare l’uso del, magari ...

