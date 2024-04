(Di venerdì 19 aprile 2024) Un parco colorato impregnato di storie che arrivano da tutto il mondo. Dalla mattinata di ieri piazza del mercato ha iniziato ad ospitare davanti alle migliaia dipiù o meno storiche, più o meno colorate, tutte bellissime e variegate. La forte pioggia del primo pomeriggio ha battezzato l’evento che alha preso il via con l’inaugurazione sul palco sotto al maxi tendone allestito nel cuore del quartier generale di piazza del mercato. Con l’apertura dell’inno nazionale italiano suonata dalla banda cittadina, la Filarmonica Volere è Potere, il coordinatore Eugenio Leone ha dato il via alle danze davanti a centinaia di vespisti presenti. Ai saluti del sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, si sono succeduti quelli dell’europarlamentare Susanna Ceccardi, del presidente del Consiglio regionale ...

Il Vespa village si accende: "Un omaggio ai pontederesi per un sogno lungo 100 anni" - Inaugurato nel piazzale del mercato il cuore della festa che andrà avanti fino a domenica "Questi giorni sono un importante trampolino di lancio per valorizzare le nostre colline".lanazione

A Pontedera il ritrovo globale dei vespisti - È partita l'edizione 2024 dei Vespa World Days, l'annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo che, per la prima volta, si tiene nel luogo dove Vespa è nata e dove viene prodotta ininterr ...italiaoggi

Sono i “Vespa World Days”: tutti in sella - Da ieri e per tutto il weekend, Pontedera sarà la capitale mondiale della Vespa, non solamente per aver dato i natali allo scooter più famoso del mondo. La cittadina toscana, dove la Vespa è prodotta ...ilfattoquotidiano