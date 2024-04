Il verdetto sui soccorsi Il medico non c’era Multato il Lanciotto | Il 118 dopo 17 minuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 aprile 2024) Adesso non ci sono più dubbi: nello stadio comunale Ballerini di Campi Bisenzio, dove domenica scorsa – durante la partita di EccellenzaCampi-Castelfiorentino – l’attaccante ospite Mattia Giani ha accusato un malore, morendo l’indomani mattina all’ospedale di Careggi a 26 anni, non erano presenti néné ambulanze. A specificarlo è il provvedimento del giudice sportivo territoriale per la Toscana, Cleto Zanetti, che punisce ilCampi con una multa di 400 euro per la mancata presenza, per l’appunto, dell’ambulanza e del– il regolamento impone che in Eccellenza ci sia almeno uno dei due. La sanzione "è commisurata al servizio omesso – spiega il comunicato diramato dal comitato regionale Toscana della Lnd –, tenuto conto del fatto occorso", ovvero l’attacco cardiaco che ha colpito Giani ...